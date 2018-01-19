СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ

СКА досрочно одержал победу в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18.



Это случилось благодаря поражению ЦСКА в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 1:2. «Армейцы» Петербурга имеют в активе 132 очка в 52 матчах, ЦСКА, который занимает второе место в турнирной таблице, уже не сможет выйти на первое место, у него 118 очков в 52 матчах. Командам осталось провести по четыре игры в регулярном чемпионате.

СКА, являющийся действующим обладателем кубка Гагарина, выигрывал Кубок континента в сезоне-2012/13. В текущем сезоне команда Олега Знарка установила рекорд КХЛ по продолжительности победной серии (20 матчей), а также обновил рекорд чемпионатов России по продолжительности серии с набранными очками — 31 игра (с учётом регулярного чемпионата прошлого сезона).

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