Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Лучший защитник-бомбардир «Рейнджерс» Шаттенкирк выбыл из-за разрыва мениска

Хоккей

У защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевина Шаттенкирка диагностирован разрыв коленного мениска, ему предстоит операция. Как сообщается в официальном «твиттере» клуба, хоккеист выбыл на неопределённый срок.

28-летний Шаттенкирк проводит первый сезон в «Рейнджерс», на его счету 23 (5+18) очка в 46 матчах при показателе полезности «-14». Он является лучшим бомбардиром клуба среди защитников, несмотря на то что его безголевая серия составляет 30 матчей.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Партнёру Бучневича по звену Крайдеру удалят ребро из-за тромба в руке
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент