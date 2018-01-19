Лучший защитник-бомбардир «Рейнджерс» Шаттенкирк выбыл из-за разрыва мениска

У защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевина Шаттенкирка диагностирован разрыв коленного мениска, ему предстоит операция. Как сообщается в официальном «твиттере» клуба, хоккеист выбыл на неопределённый срок.



28-летний Шаттенкирк проводит первый сезон в «Рейнджерс», на его счету 23 (5+18) очка в 46 матчах при показателе полезности «-14». Он является лучшим бомбардиром клуба среди защитников, несмотря на то что его безголевая серия составляет 30 матчей.

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