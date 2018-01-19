Ткачёв: «Салават» сыграл примерно как ЦСКА, матч был, как в плей-офф

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв поделился впечатлениями о победе в матче с ЦСКА (2:1).



«Была хорошая игра, вязкая, как игра плей-офф. Ребята удачно справились, бились друг за друга и победили. Обошли ЦСКА в катании и движении? Да, сыграли примерно как они. Старались встретить их в средней зоне, чтобы оттуда они забрасывали нам шайбу в зону и оттуда уже защитники забирали шайбу. Уверенно действовали. О том, что ЦСКА может недонастроиться, разговоров не было. Просто выходили и старались играть друг за друга, как команда. Ещё раз повторю, это почти как игра плей-офф. Потихоньку готовимся.

В Уфе освоился, всё хорошо, всё нравится. Играя за «Адмирал», побеждал ЦСКА? Нет, не делился опытом, тут есть более опытные ребята», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.