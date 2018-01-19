Назаров — о голе Бикмуллина: рад за него, пускай грызёт лёд хоккейной науки

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче с «Витязем» (3:1) и гол Рафаэля Бикмуллина.

«Хочется, во-первых, поблагодарить болельщиков. Они сегодня опять здорово за нас болели. Тяжелейший матч – играли против сильного соперника. Согласен, где-то им сегодня не везло. Нам сегодня повезло с первым голом. В целом такая тяжелая победа, которой мы рады, безусловно.



Бикмуллин забил вторую шайбу в сезоне? Он, безусловно, старается. Рад за него. Пускай грызет лёд хоккейной науки. Сегодня можем все вместе порадоваться за него. Мальчик старается, к тому же он местный воспитанник», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.

Видео гола Бикмуллина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.