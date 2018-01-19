Билялетдинов: Яруллина пока готовим, а Мусина после болезни отправили в «Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче со «Слованом» (2:4) и причинах отсутствия в составе защитников Альберта Яруллина и Дамира Мусина.



«У нас игра не сложилась, изначально пошла не так, как мы хотели. Большинство сегодня не получилось. Не сложилась игра, в общем. Надо разобраться, в чём причины. Постараемся разобраться. Команда банально не смогла настроиться? Ещё раз повторю, мы внимательно посмотрим и сделаем определённые выводы.



Мусин сейчас после болезни — у него проблема была, мы его отправили в «Барс». Яруллин пока тренируется, готовим его», – цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

Альберт Яруллин последний раз выходил на лёд в матче с «Северсталью» и заработал показатель полезности «-2». Дамир Мусин не играл за «Ак Барс» с 29 декабря.