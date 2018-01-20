Итоги дня в МХЛ: «Омские Ястребы» отыгрались с 0:3 и победили «Белых Медведей»

19 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно шесть матчей.

«Атланты» обыграли «Амурских Тигров» со счётом 3:1.

В составе подмосковной команды отличились Дмитрий Силантьев, Дмитрий Колегов и Артём Шакиров. У хабаровчан забил Илья Ядрёнов.

«Локо» справился с «Алмазом», победив — 3:2.

К 28-й минуте ярославцы благодаря голам Егора Фатеева, Никиты Громова и Григория Денисенко вели — 3:0. Затем в течение 75 секунд череповчане отыграли две шайбы, отличились Владислав Фёдоров и Никита Колесников, но «Локо» удержал победный счёт.

«Чайка» выиграла четвёртый матч подряд, обыграв «Тайфун» со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Кирилл Клопов, Аким Коломаров и Вадим Шепелев. Голы «Тайфуна» — на счету Руслана Алиева и Павла Ткачкова.

«Омские Ястребы» прервали пятиматчевую серию побед «Белых Медведей», выиграв со счётом 5:4.



Челябинцы после дубля Юрия Шадрина и гола Ивана Ширяева вели — 3:0, но затем омичи забили четыре раза. Артём Манукян оформил дубль, ещё по голу на свой счёт записали Роман Баданин и Семён Асташевский.

«Стальные Лисы» в овертайме справились с «Ладьёй» — 3:2.



У победителей отличились Данил Пятин, сделавший дубль, и Вадим Антипин. Голы тольяттинцев — на счету Алексея Сыромятникова и Романа Поляничева.

«Мамонты Югры» обыграли «Сибирских Снайперов» со счётом 5:3.

У ханты-манскийской команды дубль оформил Александр Яремчук, ещё по шайбе забили Тимралий Вахрутдинов, Илья Дроздецких и Кирилл Руденко. В составе новосибирцев голы забили Георгий Юров, Тимофей Аксёненко и Макар Никишанин.