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Итоги дня в МХЛ: «Омские Ястребы» отыгрались с 0:3 и победили «Белых Медведей»

Хоккей

19 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно шесть матчей.

«Атланты» обыграли «Амурских Тигров» со счётом 3:1.

В составе подмосковной команды отличились Дмитрий Силантьев, Дмитрий Колегов и Артём Шакиров. У хабаровчан забил Илья Ядрёнов.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 19:00 МСК
Атланты
Московская область
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 – Силантьев – 16:21 (4x5), 2:0 – Колегов (Силантьев, Клепко) – 29:13 (5x5), 2:1 – Ядрёнов (Гопиенко) – 44:42 (5x5), 3:1 – Шакиров (Правило) – 50:32 (5x5)

«Локо» справился с «Алмазом», победив — 3:2.

К 28-й минуте ярославцы благодаря голам Егора Фатеева, Никиты Громова и Григория Денисенко вели — 3:0. Затем в течение 75 секунд череповчане отыграли две шайбы, отличились Владислав Фёдоров и Никита Колесников, но «Локо» удержал победный счёт.

«Чайка» выиграла четвёртый матч подряд, обыграв «Тайфун» со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Кирилл Клопов, Аким Коломаров и Вадим Шепелев. Голы «Тайфуна» — на счету Руслана Алиева и Павла Ткачкова.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
3 : 2
1:1, 1:0, 0:1, 1:0
Тайфун
Приморский край
1:0 – Клопов (Коломаров, Панчук) – 07:03 (5x4), 1:1 – Алиев (Кожухов, Епифанов) – 14:24 (5x5), 2:1 – Коломаров (Жданов, Клопов) – 32:07 (5x5), 2:2 – Ткачков (Садыков) – 56:32 (5x5), 3:2 – Шепелев (Коломаров) – 60:45 (4x3)

«Омские Ястребы» прервали пятиматчевую серию побед «Белых Медведей», выиграв со счётом 5:4.

Челябинцы после дубля Юрия Шадрина и гола Ивана Ширяева вели — 3:0, но затем омичи забили четыре раза. Артём Манукян оформил дубль, ещё по голу на свой счёт записали Роман Баданин и Семён Асташевский.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
3 : 4
1:0, 2:1, 0:3
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Шадрин (Кобяков, Шафигулин) – 01:48 (5x5), 2:0 – Ширяев (Зиновьев) – 20:11 (5x5), 3:0 – Шадрин (Волобуев, Шафигулин) – 26:45 (5x5), 3:1 – Манукян – 32:01 (5x5), 3:2 – Манукян (Мельников) – 40:13 (5x5), 3:3 – Баданин (Баданин) – 44:10 (5x4), 3:4 – Асташевский – 57:17 (5x5)

«Стальные Лисы» в овертайме справились с «Ладьёй» — 3:2.

У победителей отличились Данил Пятин, сделавший дубль, и Вадим Антипин. Голы тольяттинцев — на счету Алексея Сыромятникова и Романа Поляничева.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
3 : 2
0:1, 2:0, 0:1, 1:0
Ладья
Тольятти
0:1 – Сыромятников (Грошев, Быстров) – 17:41 (5x5), 1:1 – Пятин (Рожков, Зотов) – 23:19 (5x5), 2:1 – Пятин (Мишаков) – 36:45 (5x5), 2:2 – Поляничев (Журавлёв, Кизимов) – 59:38 (5x5), 3:2 – Антипин (Дубин) – 62:31 (5x5)

«Мамонты Югры» обыграли «Сибирских Снайперов» со счётом 5:3.

У ханты-манскийской команды дубль оформил Александр Яремчук, ещё по шайбе забили Тимралий Вахрутдинов, Илья Дроздецких и Кирилл Руденко. В составе новосибирцев голы забили Георгий Юров, Тимофей Аксёненко и Макар Никишанин.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 14:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
5 : 3
3:1, 1:2, 1:0
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 – Вахрутдинов (Гайдеик, Еркин) – 03:05 (5x4), 2:0 – Яремчук – 03:53 (5x4), 2:1 – Юров – 06:31 (5x5), 3:1 – Яремчук (Дроздецких, Руденко) – 07:18 (5x5), 3:2 – Аксёненко (Юров) – 25:26 (5x5), 3:3 – Никишанин (Кононов, Михайлов) – 30:49 (5x5), 4:3 – Дроздецких – 32:55 (5x4), 5:3 – Руденко (Яремчук, Дроздецких) – 49:44 (5x5)
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