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«Монреаль» обыграл «Вашингтон», Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 1 очку

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Монреаля» дублем отметился Макс Пачьоретти (28-я и 59-я минуты), ещё один гол забил Пол Байрон (51). За «Вашингтон» шайбы забросили Джон Карлсон (34) и Ларс Эллер (60). Российские легионеры «столичных» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набрали по 1 очку.

«Канадиенс» прервали серию из трёх поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2018, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 3
0:0, 1:1, 1:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Пачьоретти (Друен, Галлахер) – 27:08 (5x4), 1:1 – Карлсон (Овечкин, Кузнецов) – 33:24 (5x4), 1:2 – Байрон (Пачьоретти, Ержабек) – 50:41 (5x5), 1:3 – Пачьоретти (Плеканец, Байрон) – 58:42 (en), 2:3 – Эллер (Нисканен, Орлов) – 59:06 (6x5)

Видео гола Карлсона можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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