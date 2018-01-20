«Монреаль» обыграл «Вашингтон», Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 1 очку

«Монреаль Канадиенс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Монреаля» дублем отметился Макс Пачьоретти (28-я и 59-я минуты), ещё один гол забил Пол Байрон (51). За «Вашингтон» шайбы забросили Джон Карлсон (34) и Ларс Эллер (60). Российские легионеры «столичных» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набрали по 1 очку.

«Канадиенс» прервали серию из трёх поражений.

Видео гола Карлсона можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».