Овечкин вторым из россиян набрал 50 очков в сезоне НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:3).



Форвард стал вторым россиянином в этом сезоне, который набрал 50 очков, на его счету теперь 28 голов и 22 передачи, он занимает 12-е место в списке бомбардиров лиги. Самым результативным игроком в этом сезоне является Никита Кучеров, который набрал 61 (27+34) очко в 45 матчах.



Третье место среди россиян и 14-е в лиге занимает Евгений Малкин, у которого в активе 49 (21+28) баллов в 44 матчах.

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Видео, в котором Овечкин набирает 50-е очко, можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.