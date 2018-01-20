«Лос-Анджелес» уступил «Анахайму», потерпев 7-е поражение подряд

«Анахайм Дакс» одолел «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы были забиты в третьем периоде. В составе «Дакс» отличились Адам Хенрик (43-я минута) и Райан Кеслер (53). За «королей» шайбу забросил Алекс Иафалло (45). Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон отразил 23 броска по своим воротам.

Таким образом, «Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение подряд. «Анахайм» выиграл третий матч из четырёх последних.