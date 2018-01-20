Тротц: многие в «Вашингтоне» ещё не вышли из отпуска, лидеры набирают мало очков

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:3), которое стало вторым подряд после пятидневных каникул.

«Монреаль» сегодня был намного лучше нас. Они нас переиграли, перебороли. Наш вратарь держал нас в игре, дал нам шанс на завоевание очка. Слишком много наших парней ещё не вышли из отпуска. Мы плохо сражались и много жульничали. Честно, думаю, мы могли бы пропустить и семь голов.

Бураковски стал одним из ярких пятен, половина нашего состава играет не так, как должна. Посмотрите на последние 10-11 матчей, некоторые ребята являются лидерами атаки, а набрали в этих матчах одно или два очка. Они выходят в большинстве и мало что создают. Когда мы показываем свой лучший хоккей, то все звенья играют результативно. В последнее время звено Ларса Эллера было самым результативным. Ничего не имею против Эллера и его тройки, но обычно у нас есть ребята, которые забивают больше, чем это звено», — цитирует Тротца журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Овечкин в последних 10 матчах набрал 13 (5+8) очков, Кузнецов – 5 (1+4), Бекстрём – 9 (2+7), Оши – 4 (0+4).