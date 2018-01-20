Пачьоретти забил 6 голов в 6 играх после 13-матчевой безголевой серии

Капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти отметился дублем в победном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).



На счету форварда шесть голов в шести последних играх с тех пор, как он прервал 13-матчевую безголевую серию. В первых 40 матчах сезона Пачьоретти забил восемь голов.



Форвард является лучшим бомбардиром клуба, набрав 28 (14+14) очков в 46 играх при показателе полезности «-12».

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Видео первого гола Пачьоретти можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.