«Локомотив» победил «Куньлунь» благодаря шайбам Накладала и Аверина

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 2:0.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Якуб Накладал и Егор Аверин. «Сухой» матч провёл голкипер ярославской команды Александр Судницин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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