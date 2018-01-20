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«Локомотив» победил «Куньлунь» благодаря шайбам Накладала и Аверина

Хоккей

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 2:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Якуб Накладал и Егор Аверин. «Сухой» матч провёл голкипер ярославской команды Александр Судницин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2018, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Накладал (Козун, Контиола) – 15:17 (5x4), 2:0 – Аверин (Кронвалль, Локтионов) – 57:17 (5x5)

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