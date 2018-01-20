Леонтьев: никого не нужно мотивировать, не умрёшь на льду — умрёшь в раздевалке

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:4) в матче регулярного сезона КХЛ.



«Счёт не отражает хода матча, 0:4 – это абсолютно не по игре. По блокированным броскам, по силовым единоборствам, по голевым моментам «Адмирал» не проиграл сопернику, может быть, где-то даже выиграли, но в хоккее всё решают голы. Хорошо начали первый период, но пропустили гол «в раздевалку». Во втором периоде у «Динамо» было очень много большинства, и они сумели его реализовать. В принципе, исход матча уже был решён. Ребята — молодцы, сражались до самого конца и не развалились. Готовимся к следующей игре.



Никого не нужно мотивировать на конец чемпионата, потому что за этим сезоном идёт следующий. Игрокам нужно заключать контракты, поэтому необходимо проявлять себя, выходить на лёд и сражаться, чтобы все это видели. С другой стороны, всегда нужно умирать на льду. Не умрёшь на льду – умрёшь в раздевалке.



Ситуация с травмированными игрокам не имеет отношения к игре, потому что на льду нужно думать только о хоккее. Что касается моего будущего, то это решение руководства. Трудовой контракт? Это вопрос не по матчу, что будет, то будет», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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