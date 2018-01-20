Тарасов: «Динамо» будет биться за плей-офф, дальше не хочу загадывать

Нападающий московского “Динамо” Даниил Тарасов подвёл итоги матча регулярного чемпионата с “Адмиралом” (4:0).



“Цель перед игрой со СКА — восстановиться, подготовиться и подойти к ней ответственно. У нас осталось не так много матчей, поэтому будем готовиться и биться. Сказались ли истории в “Адмирале” на настрое на игру? Нет, любая команда может обыграть любую. “Адмирал” показал, что умеет играть, обыграв “Локомотив” в Ярославле. Поэтому мы подготовились после тяжёлого поражения от “Спартака”. Хотели реабилитироваться перед болельщиками.



“Северсталь” выиграла у “Торпедо”? Только сейчас от вас об этом узнал. “Динамо” будет биться. Не будем загадывать. У нас есть шансы, надеюсь, у нас всё получится”, — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

«Северсталь» проиграла «Торпедо», уступив «Динамо» М место в зоне плей-офф