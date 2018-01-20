Мартемьянов: нынешний СКА можно сравнить с ЦСКА 80-х — клуб мощно укомплектован

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от встречи со СКА (0:5).



«Хотелось бы поздравить всех болельщиков Санкт-Петербурга с победой в чемпионате и этом матче. СКА очень мощно играл в атаке и очень чётко — в обороне. Большие претензии к нашим крайним нападающим, их святая обязанность – выносить шайбу из зоны, выигрывать борьбу в углах. Всё было проиграно, больше сказать нечего.



Сегодняшний СКА и ЦСКА 1980-х – сравнение адекватное. Команда выглядит очень мощно во всех линиях, укомплектована. По самоотдаче и выполнению игрового задания, по мастерству это очень высокий уровень. У нас есть ориентир, куда расти. Но пока мы не дотягиваем. Есть куда стремиться. Шансы на плей-офф — как у всех претендентов. Впереди пять матчей, будем сражаться за попадание в плей-офф. С командой сейчас поговорили, никто руки не складывает, цель есть цель. Команда заряжена на выполнение задачи. Надеюсь, мы выполним поставленную цель», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Амур» крупно проиграл СКА и не смог вернуться в восьмёрку Востока