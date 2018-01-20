Гавриков — о личном снайперском рекорде: до Херсли мне ещё далеко

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от матча с «Амуром» (5:0).



«Рабочая победа. Хорошо, правильно играли. «Амур» старался играть активно, мы старались за счёт этого навязывать им свою игру. Что хотел сделать, когда забил первый гол? Всё, что ни делается, к лучшему. Самое главное — гол. В любом случае мы убедились, что любой бросок опасен. Большую роль сыграл Вадим Шипачёв, который стоял перед воротами, вратарь ничего не видел, и шайба прошла под ним.



Сначала не понял, что забил. Думал, что Вадим подставил клюшку. Потом уже все сказали и сам увидел, что забил. Дубль никогда не делал, только в МХЛ, наверное. Здорово, что я установил личный снайперский рекорд. До Патрика Херсли мне ещё очень далеко, самое главное — победа.



Посмотрим, будем ли брать в руки Кубок континента. Будет видно. Сейчас наша мотивация — показывать правильный хоккей, выигрывать каждый матч. С этим настроем мы выходим», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Амур» крупно проиграл СКА и не смог вернуться в восьмёрку Востока