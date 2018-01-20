Зуб: первый раз играл с бывшей командой, «Амур» был заряженным

Защитник СКА Артём Зуб подвёл итоги встречи с «Амуром» (5:0).



«Первый раз играл со своей бывшей командой, игра немного отличалась. Был рад видеть всех ребят. Считаю, мы хорошо сыграли, выиграли. Когда все увидят мой гол? Как только, так сразу!



«Амур» производил сегодня впечатление команды, которая борется за плей-офф. Не знаю, как со стороны, но ребята были очень настроены, бились. Видно было, что все заряженные, очень хорошо играли. По сравнению с «Адмиралом» эта дальневосточная команда была более упёртым соперником. «Адмирал» играл более расслабленно, а «Амуру» нужно цеплять каждую игру, поэтому такая разница.



Каково выходить на лёд в ранге обладателя Кубка континента? Как всегда, выходим, играем только на победу», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Амур» крупно проиграл СКА и не смог вернуться в восьмёрку Востока