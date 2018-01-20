Коларж: из «Амура» в сборной Чехии три человека, для базового клуба это мало

Защитник «Амура» и сборной Чехии Ян Коларж подвёл итоги встречи с ХК СКА (0:5).



«Играли с хорошей командой. Все знают, что это лидеры чемпионата. У нас была пара моментов в первом периоде, но мы не забили, а соперник забил один гол, и после второго гола они уже спокойно играли. Не получилось навязать борьбу, как в Хабаровске, за счёт разницы во времени для СКА, перелёта, другой площадки. Сбор в Балашихе был полезным решением, акклиматизация уже прошла, сейчас мы готовы играть по московскому времени. Только жаль, что сегодня не получилось.



Я был в расширенном составе сборной Чехии, хотел туда попасть. Рад, что тренер выбрал меня. Год назад не мог такого предположить, я вперёд не думаю. На Олимпиаде все команды будут хорошие, всё будет решать одна игра. Все команды могут добиться результата.



Из «Амура» в сборной Чехии три человека, для базового клуба это всё равно мало. На Олимпиаду едут 25 человек. Можно приезжать в «Амур» и попадать в сборную Чехии? Мы в прошлом году говорили с Михалом Йорданом, что отсюда все могут попасть в сборную. Он согласился и поехал», — передаёт слова Коларжа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Амур» крупно проиграл СКА и не смог вернуться в восьмёрку Востока