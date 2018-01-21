Евгений Дадонов продлил результативную серию до шести матчей

«Флорида Пантерз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:4.



Нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами. Россиянин продлил серию с набранными очками до шести матчей, за этот отрезок он забил три гола и сделал пять передач при показателе полезности «+2». Всего на счету Дадонова 31 (10+21) очко в 38 матчах этого сезона.

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Видео гола Трочека с передачи Дадонова можно посмотреть также в «твиттере» «Флориды Пантерз».