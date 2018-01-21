Андрей Василевский пропустил 23 гола в последних пяти матчах

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», который завершился со счётом 2:5.



В последних пяти матчах российский голкипер пропустил 23 шайбы – шесть в игре с «Оттавой Сенаторз», четыре – с «Каролиной Харрикейнз», пять – с «Калгари Флэймз» и четыре – с «Вегас Голден Найтс».



Василевский, который является лидером НХЛ в этом сезоне по количеству побед (27) и матчам на ноль (6), в последних пяти матчах отразил лишь 84,6% бросков.

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