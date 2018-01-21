Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров сломал ребро в матче с «Сибирью»

Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров получил тяжёлую травму в матче с «Сибирью» (0:3).

Третий снайпер «Автомобилиста» Миловзоров получил травму в игре с «Сибирью»

«У Егора Миловзорова перелом ребра и повреждено лёгкое, насколько серьёзно, пока неизвестно, поэтому он остаётся в Новосибирске», — информирует официальный «твиттер» клуба.

Хоккеист провёл на льду в первом периоде матча одну минуту и три секунды (две смены), после чего отправился в раздевалку и больше на льду не появился.

Форвард «Автомобилиста» занимает третье место в списке снайперов команды с 13 шайбами в 42 матчах. Всего в этом на сезоне на счету нападающего 25 (13+12) очков за результативность.