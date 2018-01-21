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ЦСКА на выезде переиграл ХК «Сочи» и прервал серию поражений из двух игр

Хоккей

ЦСКА в гостевом матче регулярного сезона КХЛ победил ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «армейцев» по шайбе забросили нападающие Максим Шалунов (17-я минута), Кирилл Петров (25) и Джефф Плэтт (31). В составе «леопардов» единственная шайба на счету Евгения Лапенкова (26).

КХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 3
0:1, 1:2, 0:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Шалунов (Капризов, Пашнин) – 16:53 (5x5), 0:2 – Робинсон (Плэтт, Скотт) – 24:54 (5x5), 1:2 – Лапенков (Лугин, Коллинз) – 25:22 (5x5), 1:3 – Плэтт (Науменков) – 30:44 (5x5)

Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 20 бросков по воротам, вратарь хозяев Дмитрий Шикин справился с 29 бросками.

ЦСКА прервал двухматчевую серию поражений.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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