ЦСКА на выезде переиграл ХК «Сочи» и прервал серию поражений из двух игр

ЦСКА в гостевом матче регулярного сезона КХЛ победил ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «армейцев» по шайбе забросили нападающие Максим Шалунов (17-я минута), Кирилл Петров (25) и Джефф Плэтт (31). В составе «леопардов» единственная шайба на счету Евгения Лапенкова (26).

Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 20 бросков по воротам, вратарь хозяев Дмитрий Шикин справился с 29 бросками.

ЦСКА прервал двухматчевую серию поражений.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.