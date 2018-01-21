Назаров: задачу с «Нефтехимика» никто не снимал, необходимо быть в четвёрке

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о победе над «Йокеритом» (3:2) и прокомментировал досрочный выход команды в плей-офф.

«Нефтехимик» обеспечил себе место в плей-офф Восточной конференции

«Хочется поздравить болельщиков, наверное, сегодня они заслужили такое шоу. Интересная игра, на мой взгляд, обе команды сегодня старались показать свой лучший хоккей. Наверное, первый период немножко начали робко, но в целом потом ребята поймали игру, что-то стало получаться, и в концовке счастье нам улыбнулось. „Нефтехимик“ принял это счастье и взял три очка.

Виден класс «Йокерита», много игроков сборных, ребята играют очень солидно. Где-то вратарь наш сыграл уверенно. Ну и нам, наверное, откровенно повезло в конце матча с отскоком, когда забили третий гол. Матч уровня плей-офф был, уже видна подготовка к розыгрышу Кубка Гагарина. Жалко, что будет месячная пауза. Будем наблюдать за Олимпиадой.

Как я понимаю, одна из девяти команд нас не догоняет, но мы на этом не останавливаемся, у «Нефтехимика» осталось три игры, задачи никто не снимал – иметь домашнюю поляну на плей-офф. То есть нам нужно остаться в четвёрке, поэтому будем биться в каждом матче и радовать болельщиков.

Голкипер «Нефтехимика» Ежов заменён после двух шайб за семь минут от «Йокерита»

Замена Ежова? Он до этого за две игры один гол пропустил, так что ничего страшного. Я увидел, что он немножко нервно вошёл в игру, не стал дальше испытывать. Есть у нас вратарь Макаров, очень хороший вратарь, перспективный. Он сыграл здорово", — сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.