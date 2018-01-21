Назаров: задачу с «Нефтехимика» никто не снимал, необходимо быть в четвёрке

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о победе над «Йокеритом» (3:2) и прокомментировал досрочный выход команды в плей-офф.
«Хочется поздравить болельщиков, наверное, сегодня они заслужили такое шоу. Интересная игра, на мой взгляд, обе команды сегодня старались показать свой лучший хоккей. Наверное, первый период немножко начали робко, но в целом потом ребята поймали игру, что-то стало получаться, и в концовке счастье нам улыбнулось. „Нефтехимик“ принял это счастье и взял три очка.
Виден класс «Йокерита», много игроков сборных, ребята играют очень солидно. Где-то вратарь наш сыграл уверенно. Ну и нам, наверное, откровенно повезло в конце матча с отскоком, когда забили третий гол. Матч уровня плей-офф был, уже видна подготовка к розыгрышу Кубка Гагарина. Жалко, что будет месячная пауза. Будем наблюдать за Олимпиадой.
Как я понимаю, одна из девяти команд нас не догоняет, но мы на этом не останавливаемся, у «Нефтехимика» осталось три игры, задачи никто не снимал – иметь домашнюю поляну на плей-офф. То есть нам нужно остаться в четвёрке, поэтому будем биться в каждом матче и радовать болельщиков.
Замена Ежова? Он до этого за две игры один гол пропустил, так что ничего страшного. Я увидел, что он немножко нервно вошёл в игру, не стал дальше испытывать. Есть у нас вратарь Макаров, очень хороший вратарь, перспективный. Он сыграл здорово", — сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.