Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне и упрочил лидерство в зачёте снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своём фирменном стиле забросил 29-ю шайбу в сезоне в игре с «Филадельфией Флайерз». После двух периодов счёт в матче 1:1.

Овечкин получил шайбу в своём «офисе» в ходе розыгрыша большинства от Джона Карлссона и мощнейшим броском расстрелял ворота чешского голкипера «лётчиков» Михала Нойвирта.

Овечкин упрочил лидерство в зачёте снайперов НХЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, в активе которого 27 точных бросков.

Посмотреть видео гола Овечкина можно в "твиттере" клуба.