Кузнецов упустил Конечны в эпизоде с победным голом в ворота «Вашингтона»

«Филадельфия Флайерз» в овертайме сломила сопротивление «Вашингтон Кэпиталз». Матч, проходивший на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу «лётчиков».

Победу гостям принёс точный бросок нападающего Трэвиса Конечны на первой минуте дополнительного времени. В этом эпизоде не лучшим образом сыграл российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который упустил Конечны из-под опеки и позволил тому нанести свободный бросок по воротам голкипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби.

Кузнецов завершил матч с показателем полезности "-2". Российский хоккеист находился на льду при обоих голах «Филадельфии».

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».