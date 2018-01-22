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«Сан-Хосе» забросил 6 шайб «Анахайму»

Хоккей

«Сан-Хосе Шаркс» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Шаркс» дублем отличился Миккель Бёдкер (34-я и 50-я минуты), ещё по голу забили Марк-Эдуар Власич (14), Кевин Лабанк (24), Джо Торнтон (43) и Мелькер Карлссон (56). У «Анахайма» шайбы забросили Рикард Ракелль (40) и Райан Гецлаф (42).

Эта победа стала для «Сан-Хосе» пятой в последних шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 6
0:1, 1:2, 1:3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Власич (Гертл, Браун) – 13:53 (5x5), 0:2 – Лабанк (Майер, Торнтон) – 23:38 (5x5), 0:3 – Бёдкер (Власич, Тирни) – 33:56 (5x4), 1:3 – Ракелль (Гецлаф, Хенрик) – 39:33 (5x3), 2:3 – Гецлаф (Каше, Ракелль) – 41:47 (5x5), 2:4 – Торнтон (Бёрнс, Кутюр) – 42:47 (5x4), 2:5 – Бёдкер (Карлссон) – 49:49 (5x5), 2:6 – Карлссон (Бёдкер, Тирни) – 55:06 (5x5)

Видео гола Власича можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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