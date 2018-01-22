«Сан-Хосе» забросил 6 шайб «Анахайму»

«Сан-Хосе Шаркс» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Шаркс» дублем отличился Миккель Бёдкер (34-я и 50-я минуты), ещё по голу забили Марк-Эдуар Власич (14), Кевин Лабанк (24), Джо Торнтон (43) и Мелькер Карлссон (56). У «Анахайма» шайбы забросили Рикард Ракелль (40) и Райан Гецлаф (42).

Эта победа стала для «Сан-Хосе» пятой в последних шести матчах.

Видео гола Власича можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».