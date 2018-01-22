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«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Рейнджерс», прервав серию поражений

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» одержал волевую победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча, проходившая на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:2. «Короли» прервали серию поражений, которая длилась шесть матчей.

После первого периода гости вели 2:0 благодаря голам Давида Деарне и Джимми Веси, однако во второй двадцатиминутке «короли» смогли переломить ход встречи. Сначала Джейк Маззин реализовал большинство, затем Майкл Амадио сравнял счёт. Таннер Пирсон на экваторе матча вывел «Лос-Анджелес» вперёд, его гол стал победным. Окончательный результат установил Тревор Льюис, поразив пустые ворота за 18 секунд до финальной сирены.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 2
0:2, 3:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Деарне (Дианджело, Леттьери) – 03:53 (5x4), 0:2 – Веси (Цуккарелло, Шей) – 07:12 (5x5), 1:2 – Маззин (Даути, Копитар) – 20:30 (5x4), 2:2 – Амадио (Мартинес) – 26:13 (5x5), 3:2 – Пирсон (Мартинес, Амадио) – 30:22 (5x4), 4:2 – Льюис (Браун, Даути) – 59:42 (en)

Видео гола Пирсона можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

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