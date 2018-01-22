«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Рейнджерс», прервав серию поражений

«Лос-Анджелес Кингз» одержал волевую победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча, проходившая на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:2. «Короли» прервали серию поражений, которая длилась шесть матчей.

После первого периода гости вели 2:0 благодаря голам Давида Деарне и Джимми Веси, однако во второй двадцатиминутке «короли» смогли переломить ход встречи. Сначала Джейк Маззин реализовал большинство, затем Майкл Амадио сравнял счёт. Таннер Пирсон на экваторе матча вывел «Лос-Анджелес» вперёд, его гол стал победным. Окончательный результат установил Тревор Льюис, поразив пустые ворота за 18 секунд до финальной сирены.

Видео гола Пирсона можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.