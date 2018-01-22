Селиванов: в сезоне-2018/19 «Адмирал» будет бороться за кубок Гагарина

Заместитель генерального директора «Адмирала» по спортивной работе Александр Селиванов поделился мнением о последних событиях в клубе — уходе Андрея Разина с поста главного тренера и решении перевести травмированных игроков в режим офисных сотрудников, а также рассказал, что клуб не покинет КХЛ и в следующем сезоне собирается бороться за кубок Гагарина.



«Новый губернатор и новый президент взяли когда-то процветавший клуб в суперзапущенном состоянии — с огромными долгами, полупустыми трибунами, на одном из последних мест в конференции. Знаю, у кого-то была надежда, что люди, допустившие фактически банкротство «Адмирала» и вынужденные уйти в сторону, оценят такое решение. И если не помогут нам, то хотя бы не будут вставлять палки в колёса, в том числе в СМИ. Увы, надежды быстро растаяли…

Хочу сказать, что хоккейный мир тесен. Мы, тренеры, менеджеры, игроки — одна корпорация, нам нужно взаимоуважение, ну а тех, кто нарушает кодекс, хоккей рано или поздно отторгнет. Надеюсь, история с «Адмиралом» нас этому взаимоуважению научит — и никого не отторгнет. Поэтому скажу: пока не поздно — остановитесь и успокойтесь!



Может быть, осенью сценарий того, что «Адмирал» покинет КХЛ, и был на 1% реалистичен, но сейчас всё изменилось. Власти города и региона, президент «Адмирала» свои решения приняли, клуб начинает перезагрузку, если хотите, новую сборку. Настрой у руководства один: в сезоне-2018/19 «Адмирал» будет бороться за кубок Гагарина!» — цитирует Селиванова Russia-Hockey.ru.

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