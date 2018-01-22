«Авангард» уступил «Трактору», потерпев пятое поражение в шести матчах

Челябинский «Трактор» на домашней арене оказался сильнее омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 3:1. Команда Германа Титова выиграла только один матч из шести последних.



В составе челябинского клуба дублем отметился Ник Бэйлен, ещё один гол забил Артём Бородкин. Единственной заброшенной шайбой у «Авангарда» отметился Илья Михеев.

Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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