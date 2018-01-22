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«Авангард» уступил «Трактору», потерпев пятое поражение в шести матчах

Хоккей

Челябинский «Трактор» на домашней арене оказался сильнее омского «Авангарда», встреча завершилась со счётом 3:1. Команда Германа Титова выиграла только один матч из шести последних.

В составе челябинского клуба дублем отметился Ник Бэйлен, ещё один гол забил Артём Бородкин. Единственной заброшенной шайбой у «Авангарда» отметился Илья Михеев.

Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 1
0:0, 3:1, 0:0
Авангард
Омская область
0:1 – Михеев – 20:26 (5x5), 1:1 – Бэйлен (Йюнге, Виделль) – 21:10 (5x5), 2:1 – Бэйлен (Йюнге) – 26:44 (5x5), 3:1 – Бородкин (Йюнге, Шипин) – 38:16 (5x5)

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