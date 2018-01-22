«Автомобилист» и «Трактор» обеспечили себе выход в плей-офф

Екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор» обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Гагарина—2018. У команд Владимира Крикунова и Анвара Гатиятулина по 90 очков после 53 и 54 матчей соответственно.



Напомним, сегодня «Трактор» обыграл «Авангард» (3:1), который теперь уже не сможет догнать челябинский клуб в таблице.



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5 вероятных пар, которые взорвут первый раунд плей-офф КХЛ Если случится именно так, то в плей-офф будет горячо с самого начала.