Карпентер: нужно соответствовать такому талантливому сопернику, как «Металлург»

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:4).



«Это стало завершением долгого тяжелого выезда. Мы 16 дней находились в поездке, и команда была уставшей. Мы хорошо держались два периода, но в третьем, когда ты противостоишь столь талантливой команде, как «Металлург», нужно ей соответствовать. А наша команда была уже истощена. Но мы боролись, делали что могли.



Будем поощрять Брюле за красивый гол? Гол есть гол. В данном случае он был очень важен, потому что вернул нас в игру в напряженный момент. Конечно, Брюле заслуживает всяческих похвал, потому что работает, старается, отдает всего себя игре», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

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