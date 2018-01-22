Минское «Динамо» уступило «Адмиралу», потеряв шансы на плей-офф

Минское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение в матче с дальневосточным «Адмиралом», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Горди Дуайера потеряла шансы на попадание в плей-офф.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шарль Ленгле и Джастин Фонтейн. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Кирилл Воронин и Иван Мищенко, оформивший дубль.
Посмотреть видео c опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.
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5 вероятных пар, которые взорвут первый раунд плей-офф КХЛ
Если случится именно так, то в плей-офф будет горячо с самого начала.