Минское «Динамо» уступило «Адмиралу», потеряв шансы на плей-офф

Минское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение в матче с дальневосточным «Адмиралом», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Горди Дуайера потеряла шансы на попадание в плей-офф.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шарль Ленгле и Джастин Фонтейн. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Кирилл Воронин и Иван Мищенко, оформивший дубль.

Посмотреть видео c опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.



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