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Минское «Динамо» уступило «Адмиралу», потеряв шансы на плей-офф

Хоккей

Минское «Динамо» на домашнем льду потерпело поражение в матче с дальневосточным «Адмиралом», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Горди Дуайера потеряла шансы на попадание в плей-офф.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шарль Ленгле и Джастин Фонтейн. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Кирилл Воронин и Иван Мищенко, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2 : 3
0:0, 2:1, 0:2
Адмирал
Владивосток
1:0 – Ленгле – 24:17 (5x4), 2:0 – Фонтейн (Скилле, Граньяни) – 29:06 (5x4), 2:1 – Мищенко (Вихарев, Алексеев) – 35:47 (5x5), 2:2 – Мищенко (Бутузов) – 41:07 (5x4), 2:3 – Воронин (Вихарев, Глазков) – 59:31 (en)

Посмотреть видео c опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.

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