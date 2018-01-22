Московское «Динамо» одержало победу над СКА в овертайме

Петербургский СКА на домашней арене уступил московскому «Динамо» в овертайме, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ.



В составе «армейцев» заброшенными шайбами сумели отметиться Вадим Шипачёв и Сергей Калинин. У «Динамо» голы на свой счёт записали Мартиньш Карсумс, Владислав Ефремов и Алексей Терещенко, для которого шайба стала 100-й в «регулярках» КХЛ.

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