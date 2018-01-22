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Московское «Динамо» одержало победу над СКА в овертайме

Хоккей

Петербургский СКА на домашней арене уступил московскому «Динамо» в овертайме, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ.

В составе «армейцев» заброшенными шайбами сумели отметиться Вадим Шипачёв и Сергей Калинин. У «Динамо» голы на свой счёт записали Мартиньш Карсумс, Владислав Ефремов и Алексей Терещенко, для которого шайба стала 100-й в «регулярках» КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 3
1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Шипачёв (Плотников, Гусев) – 04:17 (5x5), 1:1 – Карсумс (Варнаков, Терещенко) – 12:20 (5x5), 2:1 – Калинин (Ковальчук, Войнов) – 26:41 (5x4), 2:2 – Ефремов (Марковин) – 34:27 (5x5), 2:3 – Терещенко (Никулин, Варнаков) – 62:39 (3x3)

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