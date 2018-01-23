Вратарь системы «Лос-Анджелеса» Джефф Заткофф обменян в «Коламбус»

Вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Джефф Заткофф обменян в «Коламбус Блю Джекетс» за «несформулированную компенсацию» (будущие предпочтения. — Прим. «Чемпионата»), информирует инсайдер «Коламбуса» Аарон Портцлайн.

Помимо игры за «королей» Заткофф известен своими выступлениями в составе «Питтсбург Пингвинз». За карьеру в НХЛ голкипер принял участие в 48 матчах, в которых одержал 18 побед при проценте отражённых бросков 90,8 и коэффициенте надёжности 2,72.

В этом сезоне американский вратарь не провёл ни одной игры и уже отправлен в фарм-клуб «Коламбуса».