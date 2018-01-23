Бэбкок: многие тренеры писали мне, говоря, что гол Мэттьюса надо было засчитать

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал поражение в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:4) и отменённый гол Остона Мэттьюса.



«Мы играли достаточно хорошо и создали достаточно моментов. Соперник, напротив, не имел много шансов отличиться, так что мы должны были выигрывать. Половина тренеров написала мне, сказав, что гол должны были засчитывать. Думаю, там не было помехи вратарю. Но мы проиграли не из-за отменённого гола. У нас было много возможностей забить, но забивали они, а не мы», — сказал Бэбкок в эфире Sportsnet.

Видео отменённого гола Мэттьюса можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.