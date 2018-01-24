«Даллас» и «Флорида» устроили шесть драк и набрали 138 минут штрафа

«Даллас Старз» разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 6:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Матч стал примечательным из-за большого количества драк и рекордного для этого сезона количества штрафного времени — 138 минут. Больше всех минут набрали игроки «Флориды» Мишель Хэйли (39 минут) и Алекс Петрович (17).

На четвёртой минуте драку устроили Кейт Яндл и Антуан Руссель. Через две минуты – Мишель Хэйли и Радек Факса. На 15-й минуте подрались Алекс Петрович и Диллон Хитерингтон, Дерек Маккензи и Радек Факса. В концовке третьего периода состоялись ещё две драки с участием Бретта Ритчи и Коннора Брикли, а также Стивена Джонса и Джейми Макгинна.

Видео драк можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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