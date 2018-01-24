Радулов сделал потрясающую передачу из-за спины на гол Бенну

«Даллас Старз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» со счётом 6:1.



Александр Радулов набрал в этом матче 3 (2+1) очка. В середине второго периода он отметился красивейшей передачей. Россиянин вошёл в зону по правому борту, где его опекал Кейт Яндл, оглянулся и увидел накатывающегося на ворота Джейми Бенна. Тогда он сделал передачу из-за спины, после чего Бенн мастерски разобрался с Харри Сятери.

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Радулов и Тарасенко заставят плакать лигу, не взявшую их на Матч звёзд А претендент на «Колдер Трофи» Михаил Сергачёв впервые в сезоне остался в запасе.

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