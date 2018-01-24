Наместников прервал 13-матчевую безголевую серию, замкнув передачу Стэмкоса

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3 ОТ.



Нападающий Владислав Наместников прервал свою безголевую серию, которая длилась 13 матчей, и забил впервые с 21 декабря. В первом периоде он убежал вместе со Стивеном Стэмкосом в контратаку и замкнул передачу на дальнюю штангу, сделав счёт 2:2. Гол стал для россиянина 16-м в сезоне.

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Радулов и Тарасенко заставят плакать лигу, не взявшую их на Матч звёзд А претендент на «Колдер Трофи» Михаил Сергачёв впервые в сезоне остался в запасе.

Видео гола Наместникова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».