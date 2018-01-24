Бывший форвард «Каролины» и «Баффало» Гербе стал игроком «Коламбуса»

Нападающий Натан Гербе подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона и носит двусторонний характер.



Последний раз в НХЛ американец играл за «Каролину Харрикейнз» в сезоне-2015/16. Он набрал 7 (3+4) очков в 47 матчах. Также Гербе известен по своей игре за «Баффало Сэйбрз». В общей сложности в лиге игрок провёл 394 матча, в которых забросил 58 шайб и сделал 80 результативных передач.



На протяжении последних двух лет игрок находился в Швейцарии. В этом сезоне за «Женева-Серветт» он набрал 7 (2+5) баллов в 19 играх при 85 минутах штрафа.