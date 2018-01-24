Горский — об удалении Мерескина со «Спартаком»: судьи погорячились, фола не было

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал двойное удаление «Северстали» в игре со «Спартаком» (4:3 ОТ). На 36-й минуте Александр Мерескин у борта жёстко встречает Евгения Кулика, тот падает, после остановки игры Артём Подшендялов пытается атаковать Мерескина, однако его останавливает Матей Странски и заваливает на лёд. По двухминутному штрафу получают оба игрока «Северстали».

«С первым нарушением судья погорячился. Удара в голову не было, Мерескин атаковал Кулика жёстко плечом, но по правилам. Мы ещё раз посмотрели эпизод, увидели, что и шайбой Кулик во время атаки владел. Да, возможно, на судью подействовало то, что спартаковец не сразу смог прийти в себя после такого силового приёма. Да и эпизод был динамичным, всё произошло за считаные секунды. При этом второе нарушение абсолютно по делу. Да, Подшендялов пошёл на Мерескина, но удара с его стороны не было, а вот Странски сразу же схватил его сзади за шею и уронил на лёд. За что и был наказан», — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.

Видео момента с удалениями игроков «Северстали» можно посмотреть на сайте КХЛ.