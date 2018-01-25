Гудачек: хочется, чтобы Россия выиграла ОИ, это может помочь «Северстали»

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек поделился ожиданиями от концовки регулярного чемпионата и шансах команды попасть в плей-офф, а также оценил уровень сборной Словакии.

«Хочется, чтобы сборная России победила на Олимпиаде и задержалась там подольше. Конечно, это может помочь нам, но и у ЦСКА, и у СКА многочисленные составы — по 30-35 хоккеистов. Все знают, что это лучшие команды КХЛ, но мы постараемся сделать всё, чтобы решить наши задачи.

Думаю, чемпионат мира в Дании как турнир будет интереснее Олимпийских игр. Там наверняка сыграет много игроков из НХЛ. Но Словакия продолжит, как и каждый год, привлекать один и тот же состав. И будет иметь одни и те же возможности. Матч Россия — Словакия — это как СКА против «Северстали». У наших против России очень мало шансов. У нас восемь-девять хоккеистов играют в НХЛ. Прошлой весной человек семь были травмированы и не могли приехать в Кёльн. Сейчас в КХЛ почти не играют хоккеисты из Словакии — только я и Чайковски. И игроки «Слована». Не знаю, почему их нет в составе. Что тут сказать? Желаю удачи сборной Словакии на Олимпиаде. Но думаю, что там она сможет одержать максимум одну-две победы в группе. Но и это будет очень тяжело», — цитируют Гудачека «Известия».