Жамнов — об ОИ-2018: Трямкин, Яковлев и Ткачёв будут на сборах до последнего дня

Глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал, как выбирался состав на ОИ-2018.



«При выборе защитников учитывался баланс, чтобы были сочетания по парам – защитник атакующего плана и тот, кто может хорошо обороняться. Зубарев и Зуб – конкретно оборонники, есть ребята, которые могут играть и в атаке, и в обороне. Есть ребята, которые поиграли в НХЛ, становились чемпионами мира, выиграли кубок Гагарина. Войнов – обладатель кубка Стэнли, Марченко, Нестеров – ребята с опытом в НХЛ. Эти сочетания должны дать положительный результат.



Среди нападающих в составе есть чисто атакующие игроки, а есть ребята, которые проделывают огромную работу оборонительного плана. У нас есть сочетание, которое будет выходить против первого звена, мы всё это учитывали. Группа аналитиков проделала колоссальную работу, у нас была полная информация по каждому игроку. Мы всегда держали в голове, что КХЛ – это одно, а Евротуры и чемпионаты мира – совсем другой уровень. Мы видели ошибки, которые совершаются на этих турнирах. По некоторым игрокам было тяжело принимать решение, было не одно собеседование с тренерским штабом, после которых уже принималось решение по составу. На данный момент это те ребята, которые должны и будут бороться за золотые медали.



Трямкин, Яковлев и Ткачёв будут с нами на сборах до последнего дня. Три матча, всё может произойти.



Надо обыгрывать всех соперников, тогда у нас будет результат в финале – золото. Выбирать соперников – неправильно. Это скоротечный турнир, надо настраиваться на каждый матч. Очень важно, чтобы был настрой. Если у нас будет единый кулак, всё по силам», — сказал Жамнов в эфире «России 24».

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