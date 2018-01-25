Минское «Динамо» одолело «Слован», потерпевший третье поражение подряд

В Минске местное «Динамо» оказалось сильнее братиславского «Слована», встреча завершилась со счётом 3:2. Команда Эдуарда Занковца не побеждает на протяжении трёх матчей кряду.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Ковыршин, Данила Карабань и Куинтон Хауден. У братиславского клуба голы на свой счёт записали Марек Гецл и Михал Ржепик.

Посмотреть видео с опасными моментами матча можно на официальном сайте КХЛ.

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