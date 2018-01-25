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Минское «Динамо» одолело «Слован», потерпевший третье поражение подряд

Хоккей

В Минске местное «Динамо» оказалось сильнее братиславского «Слована», встреча завершилась со счётом 3:2. Команда Эдуарда Занковца не побеждает на протяжении трёх матчей кряду.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Ковыршин, Данила Карабань и Куинтон Хауден. У братиславского клуба голы на свой счёт записали Марек Гецл и Михал Ржепик.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2018, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
3 : 2
0:1, 1:0, 2:1
Слован
Братислава
0:1 – Гецл (Месарош) – 10:18 (5x4), 1:1 – Ковыршин (Павлович, Осипов) – 31:37 (5x5), 2:1 – Карабань (Шарангович, Ленгле) – 43:17 (5x5), 3:1 – Хауден (Скилле, Коробов) – 44:16 (5x5), 3:2 – Ржепик (Бойчак, Черны) – 44:36 (5x5)

Посмотреть видео с опасными моментами матча можно на официальном сайте КХЛ.

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