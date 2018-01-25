Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Тренеры НХЛ: Василевский — лучший вратарь, Кучеров и Маккиннон — лучшие форварды

Хоккей

Североамериканский журналист Боб Маккензи поделился результатами опроса всех тренеров НХЛ.

Лучший форвард НХЛ

1-2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 14 голосов
1-2. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 14
3. Патрис Бержерон («Бостон») – 2

Лучший вратарь

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 26
2. Сергей Бобровский («Коламбус») – 2
3. Коннор Хеллибайк («Виннипег») – 2

Лучший защитник

1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй») – 17
2. Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 12
3. Брент Бёрнс («Сан-Хосе») – 1

Лучший новичок

1. Мэтью Барзал («Айлендерс») – 24
2. Брок Бёзер («Ванкувер») – 4
3. Чарли Макэвой («Бостон») – 3

Радулов и Тарасенко заставят плакать лигу, не взявшую их на Матч звёзд
А претендент на «Колдер Трофи» Михаил Сергачёв впервые в сезоне остался в запасе.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент