Тренеры НХЛ: Василевский — лучший вратарь, Кучеров и Маккиннон — лучшие форварды

Североамериканский журналист Боб Маккензи поделился результатами опроса всех тренеров НХЛ.
Лучший форвард НХЛ
1-2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 14 голосов
1-2. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 14
3. Патрис Бержерон («Бостон») – 2
Лучший вратарь
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 26
2. Сергей Бобровский («Коламбус») – 2
3. Коннор Хеллибайк («Виннипег») – 2
Лучший защитник
1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй») – 17
2. Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 12
3. Брент Бёрнс («Сан-Хосе») – 1
Лучший новичок
1. Мэтью Барзал («Айлендерс») – 24
2. Брок Бёзер («Ванкувер») – 4
3. Чарли Макэвой («Бостон») – 3
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