Пархоменко: благодарю ребят за то, что играли до конца

После победы в добавленное время над «Барысом» со счётом 3:2 главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Дмитрий Пархоменко поблагодарил свою команду за проявленные бойцовские качества, а также выразил некоторое недоумение по поводу решений арбитров.

«Начали робко, первый период у соперника была инициатива, но потом ребята взяли игру на себя. В концовке игры была нелепая шайба, но я благодарю ребят за волю, за то, что играли до конца. Хочу всех поздравить с победой.

И ещё. Я долго молчу, в том числе на пресс-конференциях после выездных матчей, но я не могу понять, почему так бывает: в Омске в ситуации, аналогичной той, которая произошла сегодня в начале матча, нам просто отказывают в видеопросмотре, а здесь шайба засчитывается. Но, как говорится, не суди, да не судим будешь», – приводит слова тренера «Спортивный портал Новокузнецка».