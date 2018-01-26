Итоги дня МХЛ и ВХЛ: МХК «Динамо» СПб и МХК «Спартак» вышли в плей-офф
26 января 2018, 23:33
Хоккей
26 января в регулярном чемпионате МХЛ состоялось 10 матчей.
«Чайка» всухую обыграла ХК «Рига» — 4:0.
Авторами голов стали Сергей Жилов, Захар Шабловский, Артём Чайка и Вячеслав Коротин.
МХК «Спартак» обыграл «Капитан» со счётом 6:4 и обеспечил себе место в плей-офф.
У красно-белых дубли сделали Аким Тришин и Антон Первов, ещё по шайбе забросили Егор Кравченко и Михаил Булимов. Голы «Капитана» на счету Георгия Меркулова, Алексея Жилина и Артёма Русакова, который забил дважды.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 19:00 МСК
, 0:1 – Тришин (Булимов, Сорокин) – 00:29 (5x5) , 0:2 – Кравченко (Шалагин, Леванов) – 17:14 (5x5) , 1:2 – Меркулов (Капкин) – 29:05 (5x5) , 2:2 – Русаков (Постнов, Жилин) – 30:58 (5x4) , 3:2 – Русаков (Гараев) – 41:34 (5x5) , 3:3 – Тришин (Жолобов, Первов) – 47:51 (5x5) , 3:4 – Первов (Тришин) – 54:05 (5x4) , 4:4 – Жилин – 54:54 (4x5) , 4:5 – Булимов (Первов) – 58:54 (4x5) 4:6 – Первов (Кравченко) – 59:56 (en)
«Алмаз» одержал крупную победу в матче со «СКА-Серебряные Львы» со счётом 6:2.
У победителей точные броски удались Илье Орлову, Вадиму Кудако и Герману Грачёву, а Артём Марков оформил хет-трик. За питерскую команду забили Игорь Галыгин и Сергей Большаков.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 18:30 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
, 0:1 – Галыгин (Мишкин) – 15:07 (5x5) , 1:1 – Орлов (Грозов) – 18:15 (5x5) , 1:2 – Большаков (Зубковский, Мишкин) – 26:18 (5x5) , 2:2 – Кудако (Гераськин) – 42:41 (5x5) , 3:2 – Марков (Фёдоров, Хабаров) – 43:06 (5x4) , 4:2 – Марков (Хабаров, Калугин) – 46:26 (5x4) , 5:2 – Грачёв (Гераськин) – 56:00 (en) 6:2 – Марков – 59:32 (5x5)
«Омские Ястребы» взяли верх в матче с «Реактором» со счётом 6:4.
По шайбе забросили Дамир Ширгазиев, Илья Баданин, Глеб Шутов, Дмитрий Жукенов, Алексей Лобанов и Никита Самохвалов. В составе нижнекамской команды Ильдар Гильманов сделал хет-трик, ещё один гол записал на свой счёт Артём Голубович.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 18:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
, 0:1 – Ширгазиев – 03:06 (5x5) , 0:2 – Баданин (Зубов, Спиценко) – 05:49 (5x5) , 1:2 – Голубович (Шикун, Видилин) – 09:55 (5x5) , 1:3 – Шутов (Манукян) – 29:23 (5x5) , 2:3 – Гильманов – 33:05 (5x5) , 2:4 – Жукенов (Радзивилюк) – 41:11 (5x5) , 2:5 – Лобанов (Асташевский) – 51:14 (5x5) , 3:5 – Гильманов (Шарифьянов) – 51:30 (5x5) , 4:5 – Гильманов (Тимиров) – 51:56 (5x5) 4:6 – Самохвалов (Манукян, Спиценко) – 59:14 (en)
«Ладья» разгромила «Алтай» — 6:0.
Егор Бабенко оформил дубль, ещё по голу забили Максим Цыбин, Владимир Журавлёв, Семён Журавлёв и Евгений Грошев.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 17:30 МСК
, 1:0 – Цыбин (Бабенко, Алексеев) – 09:09 (5x5) , 2:0 – Журавлёв (Валиуллов, Грошев) – 23:08 (5x5) , 3:0 – Журавлёв (Переляев, Кротов) – 23:36 (5x5) , 4:0 – Грошев (Журавлёв, Сыромятников) – 30:02 (5x4) , 5:0 – Бабенко (Алексеев) – 31:17 (5x5) 6:0 – Бабенко (Поляничев, Переляев) – 34:20 (5x5)
«Ирбис» обыграл «Снежных Барсов» со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Александр Зайцев, Марат Муртазин, Дмитрий Мужиков, Максим Баин и Айрат Вильданов. Голы астанинской команды забили Самат Данияр и Сергей Мельников.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 17:00 МСК
, 1:0 – Зайцев (Чибиряев, Муртазин) – 08:17 (5x5) , 2:0 – Муртазин (Чибиряев) – 15:53 (5x5) , 3:0 – Мужиков (Валеев) – 31:47 (5x5) , 4:0 – Баин (Марушев, Тумченко) – 32:25 (5x5) , 4:1 – Данияр (Соколка, Данияр) – 38:26 (5x4) , 4:2 – Мельников – 54:21 (4x5) 5:2 – Вильданов (Пьянов, Кондратьев) – 55:51 (5x5)
«Белые Медведи» справились со «Спутником» — 4:1.
Единственный гол альметьевской команды забил Андрей Шолгин. У челябинцев отличились Юрий Шадрин, Данил Зиновьев, Иван Ширяев и Евгений Кобяков.
«Крылья Советов» одолели «Русских Витязей» со счётом 4:3 Б.
У чеховской команды забили Никита Гончаров, Марк Верба и Дмитрий Варламов. В составе московской команды забили Александр Кособоков и Никита Каптелин, сделавший дубль. Решающий буллит реализовал Андрей Алексеев.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 17:00 МСК
3 : 4
0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1
, 0:1 – Кособоков (Иванисов, Копылов) – 15:44 (5x5) , 1:1 – Гончаров (Доненко, Моисеев) – 23:20 (4x5) , 1:2 – Каптелин (Мешков, Кевлин) – 24:16 (5x4) , 2:2 – Верба (Горохов, Воронков) – 27:01 (5x4) , 3:2 – Варламов (Чуйков) – 39:02 (5x5) , 3:3 – Каптелин (Шабаев, Мешков) – 41:39 (5x5) 3:4 – Алексеев – 65:00 ( ПБ)
СКА-1946 одержал девятую победу подряд, обыграв «Тайфун» со счётом 4:1.
Авторами голов стали Артём Жук, Никита Жигалов, оформивший дубль, и Кирилл Петьков. Гол приморской команды забил Артём Александров.
МХК «Динамо» СПб разгромил «Амурских Тигров» со счётом 9:3 и гарантировал себе место в плей-офф.
В составе победителей Андрей Назаревич и Владимир Барабанов оформили дубли, ещё по шайбе забросили Максим Михайлов, Вячеслав Шевченко, Станислав Шепитько, Сергей Хохлов и Владислав Налётов. В составе хабаровчан отличились Матвей Заседа, Юрий Крамаренко и Иван Мартынов.
МХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 12:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
, 0:1 – Назаревич (Шепитько, Васильев) – 08:16 (5x4) , 0:2 – Назаревич (Шепитько, Васильев) – 17:28 (5x4) , 0:3 – Барабанов (Васин) – 21:56 (5x5) , 1:3 – Заседа (Букарев) – 23:18 (5x4) , 2:3 – Крамаренко – 23:52 (5x5) , 2:4 – Барабанов (Шевченко, Кудрявцев) – 24:53 (5x5) , 2:5 – Михайлов (Ельшанский, Дыняк) – 31:00 (5x4) , 2:6 – Шевченко (Барабанов) – 31:43 (5x5) , 2:7 – Шепитько (Назаревич, Васильев) – 36:19 (5x5) , 2:8 – Хохлов – 50:12 (5x5) , 3:8 – Мартынов (Заседа) – 51:24 (5x4) 3:9 – Налётов (Чернов, Дыняк) – 57:35 (5x5)
В единственном матче дня в ВХЛ «Ермак» на выезде обыграл «Сокол» со счётом 4:3.
В составе красноярской команды отличились Роман Таталин, Петер Зузин и Вячеслав Андрюшенко. У «Ермака» дубль оформил Илья Карлин, ещё по голу забили Никита Коротков и Артём Воробьёв.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 15:00 МСК
, 1:0 – Таталин (Сёмин, Андрющенко) – 11:00 (5x5) , 1:1 – Карлин (Ишмаметьев) – 20:40 (5x5) , 1:2 – Карлин (Михайлов, Воробьёв) – 25:07 (5x5) , 1:3 – Коротков (Шингареев) – 42:45 (5x5) , 2:3 – Зузин (Таталин) – 49:59 (5x4) , 3:3 – Андрющенко (Сёмин, Андрющенко) – 52:37 (5x5) 3:4 – Воробьёв (Милюков) – 53:54 (5x5)