Итоги дня МХЛ и ВХЛ: МХК «Динамо» СПб и МХК «Спартак» вышли в плей-офф

26 января в регулярном чемпионате МХЛ состоялось 10 матчей.

«Чайка» всухую обыграла ХК «Рига» — 4:0.

Авторами голов стали Сергей Жилов, Захар Шабловский, Артём Чайка и Вячеслав Коротин.

МХК «Спартак» обыграл «Капитан» со счётом 6:4 и обеспечил себе место в плей-офф.

У красно-белых дубли сделали Аким Тришин и Антон Первов, ещё по шайбе забросили Егор Кравченко и Михаил Булимов. Голы «Капитана» на счету Георгия Меркулова, Алексея Жилина и Артёма Русакова, который забил дважды.

«Алмаз» одержал крупную победу в матче со «СКА-Серебряные Львы» со счётом 6:2.



У победителей точные броски удались Илье Орлову, Вадиму Кудако и Герману Грачёву, а Артём Марков оформил хет-трик. За питерскую команду забили Игорь Галыгин и Сергей Большаков.

«Омские Ястребы» взяли верх в матче с «Реактором» со счётом 6:4.



По шайбе забросили Дамир Ширгазиев, Илья Баданин, Глеб Шутов, Дмитрий Жукенов, Алексей Лобанов и Никита Самохвалов. В составе нижнекамской команды Ильдар Гильманов сделал хет-трик, ещё один гол записал на свой счёт Артём Голубович.

«Ладья» разгромила «Алтай» — 6:0.

Егор Бабенко оформил дубль, ещё по голу забили Максим Цыбин, Владимир Журавлёв, Семён Журавлёв и Евгений Грошев.

«Ирбис» обыграл «Снежных Барсов» со счётом 5:2.



В составе победителей отличились Александр Зайцев, Марат Муртазин, Дмитрий Мужиков, Максим Баин и Айрат Вильданов. Голы астанинской команды забили Самат Данияр и Сергей Мельников.

«Белые Медведи» справились со «Спутником» — 4:1.

Единственный гол альметьевской команды забил Андрей Шолгин. У челябинцев отличились Юрий Шадрин, Данил Зиновьев, Иван Ширяев и Евгений Кобяков.

«Крылья Советов» одолели «Русских Витязей» со счётом 4:3 Б.



У чеховской команды забили Никита Гончаров, Марк Верба и Дмитрий Варламов. В составе московской команды забили Александр Кособоков и Никита Каптелин, сделавший дубль. Решающий буллит реализовал Андрей Алексеев.

СКА-1946 одержал девятую победу подряд, обыграв «Тайфун» со счётом 4:1.



Авторами голов стали Артём Жук, Никита Жигалов, оформивший дубль, и Кирилл Петьков. Гол приморской команды забил Артём Александров.

МХК «Динамо» СПб разгромил «Амурских Тигров» со счётом 9:3 и гарантировал себе место в плей-офф.



В составе победителей Андрей Назаревич и Владимир Барабанов оформили дубли, ещё по шайбе забросили Максим Михайлов, Вячеслав Шевченко, Станислав Шепитько, Сергей Хохлов и Владислав Налётов. В составе хабаровчан отличились Матвей Заседа, Юрий Крамаренко и Иван Мартынов.

В единственном матче дня в ВХЛ «Ермак» на выезде обыграл «Сокол» со счётом 4:3.



В составе красноярской команды отличились Роман Таталин, Петер Зузин и Вячеслав Андрюшенко. У «Ермака» дубль оформил Илья Карлин, ещё по голу забили Никита Коротков и Артём Воробьёв.