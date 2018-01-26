Кучеров: в России в меня не верили, но я доказал, что они были неправы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился воспоминаниями о лучшем и худшем моментах в карьере.



«Лучший момент в карьере – когда я попал и закрепился в НХЛ, доказал всем, что они были неправы, особенно людям в России, но и тут тоже. Они думали, что я ни за что не смогу заиграть. То, что меня не верили, ещё больше подстёгивает. Я доказал, что они были неправы.



Самым сложным моментом была травма плеча, тогда у меня не было денег. В ЦСКА не верили, что у меня что-то не то с плечом, и говорили, что если я хочу операцию, то должен сам её оплачивать. Но тогда у меня не было столько денег. Было тяжело не как игроку, а как человеку. Я чувствовал, что они мне не нужны. Они меня использовали. Тогда мой агент позвонил Стиву Айзерману, меня только задрафтовали. Через неделю я уже был в Тампе. Мне сильно повезло, что он мне помог, заплатил за операцию, хотя меня только задрафтовали. Тогда я даже не думал о том, чтобы ехать играть в Северную Америку. Очень благодарен за это», — цитирует Кучерова Tampa Bay Times.

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