Беттмэн: сказал Кучерову, что он проводит потрясающий сезон

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о встрече с Никитой Кучеровым во время открытия уличного катка.



«Я просто сказал Кучерову, что он проводит потрясающий сезон, и выразил надежду, что он сам получает от этого удовольствие. И Никита подтвердил, что так и есть.



А еще очень здорово, что, несмотря на все мероприятия, которые проходят в эти выходные, он и его партнёры нашли время приехать сюда, открыть этот каток, встретиться с детьми. По-моему, это очень ярко демонстрирует преданность и другие человеческие качества наших игроков», – цитирует функционера официальный сайт лиги.

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