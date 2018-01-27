Стэмкос: рад за Бойла, он невероятный одноклубник и великий человек

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос на брифинге с журналистами перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018 прокомментировал включение нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Брайана Бойла в состав сборной Столичного дивизиона. Матч всех звёзд НХЛ состоится 28 января 2018 года в Тампе. 33-летний игрок «дьяволов» в этом сезоне прошёл курс лечения от ракового заболевания.

Нападающий «Нью-Джерси» Бойл примет участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2018

«Сильно взволнован этим фактом. Мы только что переписывались с Брайаном. Рад за него. Знаю, что это значит для него, особенно принимая в расчёт, через что он прошёл в этом году. Он был невероятным одноклубником, великий человек», — приводит слова Стэмкоса официальный «твиттер» клуба.