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Флёри обошёл Василевского в конкурсе вратарей на «Мастер-шоу» НХЛ

Хоккей

На «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ в Тампе завершился конкурс вратарей. Победу в этом соревновании одержал Марк-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс», отразив 14 буллитов подряд.

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выступил неудачно, пропустив три шайбы.

Также в этом конкурсе приняли участие Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»).

Видео надёжной игры Флёри в воротах доступно для просмотра в официальном "твиттере" НХЛ.

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