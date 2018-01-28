Флёри обошёл Василевского в конкурсе вратарей на «Мастер-шоу» НХЛ

На «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ в Тампе завершился конкурс вратарей. Победу в этом соревновании одержал Марк-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс», отразив 14 буллитов подряд.



Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выступил неудачно, пропустив три шайбы.



Также в этом конкурсе приняли участие Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»).

Видео надёжной игры Флёри в воротах доступно для просмотра в официальном "твиттере" НХЛ.